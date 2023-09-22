Сенатор США и автор антироссийских санкций Мендес обвиняется в коррупции

Фото: istockphoto/rarrarorro
Прокуратура США обвинила сенатора-демократа Роберта Мендеса в коррупции. Он является главой международного комитета американского сената и одним из основных авторов антироссийских санкций.
Вместе с сенатором, представляющим штат Нью-Джерси, обвинения были предъявлены также его супруге Надин. Чету Мендесов обвиняют в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из родного штата сенатора. У супругов также нашли свыше 550 тысяч долларов наличными, которые были спрятаны в конвертах, одежде, шкафах и сейфе. Мендес выразил готовность сотрудничать со следствием и надежду на то, что дело будет «успешно закрыто».
Читайте также:
В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году
Александр Бойцов