Сенатор США Тим Скотт прекратил участие в предвыборной гонке

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Сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт приостановил своё участие в предвыборной гонке в США.
Об этом он сообщил 12 ноября в эфире телеканала Fox News.
Сенатор выбыл из гонки за пост президента США, которую начал в мае 2023 года. По его словам, у него нет планов поддерживать другого кандидата на номинацию от Республиканской партии.
Ранее сообщалось, что почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который провела газета Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику. Выяснилось, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе.
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«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Тим Скотт.
Ранее сообщалось, что почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который провела газета Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику. Выяснилось, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе.
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Мария Фирсова