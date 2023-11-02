Сенатор Табервилль: Сейчас отличный момент для переговоров РФ и Украины

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Сейчас настал по-настоящему отличный момент для переговоров Москвы и Киева, поскольку причин продолжать российско-украинский конфликт больше нет. Такое мнение высказал в интервью на телеканале Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет», — заявил член сенатского комитета по делам вооружённых сил, добавив, что события на Украине очень дорого обходятся всем американским налогоплательщикам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире» без предварительных условий. Лукашенко призвал остановить войска, не стрелять, не перебрасывать резервы, а остановиться и сесть за стол переговоров. Он также обратил внимание на то, что с Украины сбегают люди и никто не хочет воевать.
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