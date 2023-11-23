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Сенатор Цеков: «Истинный главный враг Европы — они сами»

23 ноября 2023, 18:03
Фото: istockphoto.com/Zeybart

Фото: istockphoto.com/Zeybart

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков опроверг слова президента Чехии Петра Павела об угрозе ЕС со стороны России и отметил, что Европа сама себе стала врагом.

«Россия никогда не хотела и не пыталась начать какие-либо конфликты с Евросоюзом. И на самом деле истинный главный враг Европы — это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающую лишь их собственные интересы, оставляя другие страны за бортом», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента России не согласился с утверждением, что Россия представляет некую угрозу для стран, входящих в Европейский союз. Он отметил, что дело обстоит ровно наоборот.

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#россия
#страны
#ес
#политика
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Политолог Маркелов объяснил стремление Милея урегулировать украинский кризис
23 ноября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Aleksandr_Vorobev

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал предложение нового аргентинского лидера Хавьера Милея к президенту Украину Владимиру Зеленскому об участии последнего в конференции, посвящённой урегулированию украинского конфликта.
Эксперт считает, что такое предложение нового президента Аргентины вызвано желанием сделать так, чтобы о нём говорил весь мир. Он подчеркнул, что в инициативе Милея кроме самопиара нет ничего.

«Есть предположение, что Милей — это проамериканская пешка, который должен придерживаться западной модели поведения в вопросе российско-украинского конфликта. Но несмотря на его позицию, США не готовы ему пока доверять такие серьёзные темы. Он шут и клоун, чтобы всерьез пытаться решить такой сложный вопрос, касающийся украинского кризиса», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

До этого политический обозреватель Андрей Перла предпологал, что США бояться, что страны Южной Америки начнут понимать российскую аргументацию в вопросе украинского кризиса и вставать на сторону России.

«США боятся, что так называемый Глобальный Юг начнёт понимать аргументы РФ о причинах боевых действий на Украине, что уже происходит. Также американцы сильно опасаются, что дешёвые и целевые китайские инвестиции для Латинской Америки и Африки заменят возможность американских и европейских инвестиций», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

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#сша
#политика
#аргентина
#рф
#украина
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Штрафы 300-500 тыс. рублей будут применять за отсутствие маркировки иноагента
23 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
По его словам, теперь речь идет уже не о самих иноагентах, а о так называемых «третьих лицах», передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Замминистра уточнил, что по сути это может быть любой человек или организация, которые умышленно или неумышленно как-то помогают, поддерживают либо рекламируют иноагентов.

«Например, какой-то телеканал демонстрирует, допустим, господина Галкина*, но забывает промаркировать, что он является иноагентом. То же самое относится к книгам и другим печатным или электронным изданиям», — объяснил Свириденко.

Он также добавил, что их министерство уже получило соответствующие полномочия. Сначала выносится предупреждение нарушителю. В случае отсутствия реакции и устранения нарушений в течение месяца выносится штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В дальнейшем Минюст может и дальше развивать этот институт, применяя более жёсткие санкции, заключил Свириденко.

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** Организация признана нежелательной в РФ
#санкции
#предупреждение
#штраф
#человек
#минюст
#рф
#нарушение
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Украинцев призвали экономить электричество из-за похолодания
«Укрэнерго» призвало жителей Украины экономить свет на фоне похолодания
23 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/sandsun

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям страны с просьбой сократить потребление электричества. Об этом сообщается на сайте организации.
Украинская компания обратила внимание на то, что восстановить все генерирующие мощности, которые были повреждены в результате ударов, не удалось. Резерва также не хватает, заявили в «Укрэнерго». В связи с этим, жителей Украины призвали к экономному пользованию электричеством. 

На фоне похолодания, украинцев попросили сократить потребление ресурса с 09.00 до 19.00. 

Прежде сообщалось, что на Украине возник дефицит электроэнергии в связи с усугублением погодных условий. Нехватка ресурса выросла в два с половиной раза по сравнению с предыдущими сутками. 

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#россия
#дефицит
#электричество
#украина
#свет
#зима
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Новый посол Британии Кейси заявил о важности поддержания отношений с Россией
23 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси заявил о важности поддержания отношений между Лондоном и Москвой, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале посольства.
По словам Кейси, поддержания отношений с РФ в целом и с российским народом в частности по-прежнему остается важным для Великобритании.

«Решение, принимаемые Россией имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира», - отметил дипломат. 

Напомним, Найджел Кейси приступил к выполнению своих обязанностей в качестве британского посла в России 22 ноября. Он уже вручил копию верительных грамот от Его Величества короля Карла в МИД РФ, а позже вручит их и российскому президенту Владимиру Путину.

При этом, ранее Кейси уже работал в британском посольстве в Москве с 2003 по 2006 год. 

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#посол
#посольство
#великобритания
#россия
#отношения
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В МИД рассказали, как Россия ответит на убийство Максудова
Захарова: убийство военкора Бориса Максудова не останется безнаказанным
23 ноября 2023, 17:18

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство корреспондента Бориса Максудова не останется безнаказанным. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов в качестве приоритетных целей. ВСУ ведут охоту за безоружными фотографами, корреспондентами и другим гражданским лицам, используя при этом террористические методы для их убийства. 

Она также отметила, что Украина не опасается критики со стороны своих западных кураторов и союзников. 

Дипломат выразила уверенность в том, что виновным в смерти военного корреспондента, не удастся уйти от законного возмездия за совершенные зверства 

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#украина
#режим
#дипломат
#всу
#захарова
#запорожье
#убийство
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Беженцы предприняли попытку прорыва госграницы с Финляндией
Губернатор Чибис заявил о попытке беженцев прорвать границу с Финляндией
23 ноября 2023, 16:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что иностранные граждане попытались прорваться на территорию Финляндии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан уже не первая. По его словам, беженцы прибыли в Кандалакшский район, чтобы пробраться в Финляндию. Попытка незаконного пересечения границы была пресечена, написал Чибис.
 
Он также добавил, что несмотря на провокационные действия со стороны финских властей, на территории Мурманской области обеспечивается правопорядок.
 
Напомним, речь идет о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов с Россией.  

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#россия
#министр
#режим
#беженцы
#норвегия
#финляндия
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«Разговоры и никаких действий»: Трамп рассказал о переговорах по заложникам ХАМАС
Трамп заявил, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС задерживаются
23 ноября 2023, 16:48

Фото: iStock/graphixchon

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС серьезно задерживаются, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Сделка по заложникам существенно задержалась. Слишком много разговоров и никаких действий. Некоторых заложников удерживают преступные синдикаты, которые не контролирует ХАМАС. Ноль уважения к США и нашему некомпетентному руководству», - прокомментировал ситуацию ​Трамп. 

Напомним, 22 ноября было объявлено, что Израиль и Палестина договорились о четырехдневной ​гуманитарной ​паузе, в ходе которой будет произведён обмен заложниками. О старте гумпаузы будет объявлено в ближайшее время и, предположительно, её могут продлить на большее количество дней.

При этом, ранее в ООН заявили, что в секторе Газа наблюдается тотальная гуманитарная катастрофа. Женщины вынуждены рожать детей без воды, а операции по кесаревому сечению проводятся без анестезии из-за отсутствия медикаментов.

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#сша
#израиль
#дональд сектор газа
#хамас
#заложники
#переговоры
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В НАТО намерены создать «военный Шенген»
Зольфранк: нужно создать военный Шенген НАТО со свободным перемещением войск
23 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Силы НАТО сталкиваются с рядом препятствий при перемещении своих войск. Об этом заявил руководитель Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк, приводит его слова агентство Reuters.
По его словам, речь идет об ограничениях, которые предусмотрены регламентами других государств. 
 
Зольфранк предложил создать «военный Шенген», который будет представлять собой зону свободного прохода для военных сил блока. Глава командования добавил, что также необходимо обдумать «театр военных действий», где члены НАТО отработают коллективную оборону на случай, если возникнет необходимость в таких военных мероприятиях.  

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#сша
#россия
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#нато
#украина
#учения
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Лукашенко: Безопасность в регионе может гарантировать только ядерное оружие
23 ноября 2023, 16:21

Фото: kremlin.ru

Безопасность в регионе может гарантировать только ядреное оружие, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».
«Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами (стран НАТО) наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси», - прокомментировал ситуацию глава РБ. 

Лукашенко напомнил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили американские бомбардировщики. По словам президента, в наше время только мощное оружие может дать гарантии безопасности государства. Он также отметил, что подобный «дипломатический этикет» Белоруссия придумала не сама, а позаимствовала у стран Североатлантического альянса.

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#белоруссия
#нато
#безопасность
#ядерное оружие
#александр лукашенко
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