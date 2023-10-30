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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина стала самой отсталой страной на постсоветском пространстве из-за своей антироссийской позиции, передает РИА Новости.
Цеков отметил, что с 1991 года Вашингтон уничтожал Украину различными подачками. Также, по мнению сенатора, одной из главных задач США было желание оторвать Украину от РФ.
Сенатор добавил, что антироссийские настроения на украинской территории формировались и поддерживались США.
Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что Киев находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса.
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«А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе», — пояснил Цеков.
Ранее экономист Джеффри Сакс сообщил, что Киев находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса.
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Екатерина Коршунова