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Сенатор Цеков ответил на слова министра обороны Украины о «возвращении земель»

07 сентября 2023, 02:38
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, бахвальством. Об этом пишет РИА Новости.
Умеров накануне заявил, что сделает «все невозможное» для возвращения «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — цитирует агентство слова Цекова.


Он добавил, что Кремы и новые регионы по праву стали частью Российской Федерации, и их возвращение под контроль Украины исключено.

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#днр
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#киев
#украина
#россия
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Иммунолог Болибок заявил, что «болезнь легионеров» не страшна для россиян
07 сентября 2023, 01:28

Фото: iStock/syahrir_maulana

Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок прокомментировал увеличение в Европе случаев заражения легионеллезом, также известного как «болезнь легионеров».
По словам специалиста, данная инфекция передается через аэрозольные системы кондиционирования воздуха, такие как увлажнители воздуха или системы полива на улицах.

«Раньше от этого заболевания умирало большое количество пациентов, пока не изучили эти бактерии и разработали нужную схему лечения. <…> Чтобы заразиться легионеллезом, нужно вдохнуть большое количество аэрозольной жидкости, в которой живут бактерии», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако, как объяснил Болибок, для нашей страны аэрозольное кондиционирование воздуха нехарактерно, поэтому и риск подхватить «болезнь легионеров» отсутствует

Ранее в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки легионеллеза. Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на купянском направлении.

До этого вспышка заболевания изначально была зафиксирована в польском городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, а позже распространилась и на другие регионы страны.  По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.

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#врачи
#болезнь
#польша
#украина
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Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве
07 сентября 2023, 01:05

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Шестой президент Украины подчеркнул, что Киев всегда высоко ценит «визиты американских партнёров», а также выложил видео с фрагментом переговоров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов. 

Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
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Захарова опровергла слова Белого дома о безопасности урановых боеприпасов
Захарова: применение снарядов с обеднённым ураном ведёт к росту онкозаболеваний
07 сентября 2023, 00:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вашингтонской администрации о безопасности поставляемых на Украину снарядов с обеднённым ураном.
«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз напомнила, что там, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. В качестве примера она привела статистику смертей  итальянских военнослужащих во время агрессии НАТО против Югославии. По словам Захаровой, каждый двадцатый из них в итоге скончался от таких тяжелых болезней, как лейкемия, лимфома Ходжкина, рак лёгких, костный рак, дисфункцмя почек и т.д.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

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#мария захарова
#сша
#украина
#боеприпасы
#рак
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Новый министр обороны Украины предупредил о проведении аудита всех направлений
Новый министр обороны Украины Умеров предупредил о проведении аудита всех направлений
06 сентября 2023, 23:51

Фото: iStock/Liukov

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о проведении аудита всех подведомственных направлений. Кроме того, будет разработана новая концепция трансформации Минобороны, пишет «Лига.net».
«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует издание слова Умерова.

Он добавил, что стратегия будет разработана в соответствие с нормами НАТО. По словам министра, приоритетным для министерства будет борьба с коррупцией и обеспечение украинских производителей максимально возможными контрактами.

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#министр
#украина
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Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
06 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/NatureNow

Власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны, соответствующий документ оказался в распоряжении «РИА Новости».
«Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента», - прокомментировали ситуацию представители Североатлантического альянса. 

В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией. 

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

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#расследование
#нато
#беспилотник
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Американский политик объяснил, почему «США плевать на народ Украины»
Американский политик Барака: Запад продолжит конфликт на Украине для ослабления России
06 сентября 2023, 22:13

Фото: iStock/lucky-photographer

Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в X.
«Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины», - прокомментировал ситуацию Барака. 

Правозащитник неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ.

Ранее Барака уже заявлял, что в случае успеха на Украине Запад может вдохновиться на глобальную военную агрессию.

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Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
06 сентября 2023, 22:04

Фото: iStock/Bet_Noire

Все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украины, сообщает агентство Bloomberg.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», - прокомментировал ситуацию неназванный французский чиновник. 

При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать. 

Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20. Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР.

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#саммит
#g20
#украина
#россия
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Замглавы МИД России и посол Египта в Москве провели переговоры
Замглавы МИД Богданов и посол Египта Нагари обсудили развитие сотрудничества
06 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество России и Египта. Уточняется, что в решении вопросов были учтены итоги саммитов Россия-Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в Йоханнесбурге.

В том числе, была рассмотрена ситуация в Сирии и граничащих с ней стран.

Богданов и Нагари обменялись мнениями о многих вопросах, напрямую касающихся России и Египта.

Ранее сообщалось, что Россия, отказавшаяся продлевать зерновую сделку из-за несоблюдения Западом обещаний, решила самостоятельно совершать поставки в нуждающиеся страны Африки. В первую очередь Россия продала пшеницу Египту.

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#россия
#египет
#сотрудничество
#мид рф
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Байден расстроился, что не сможет встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
Белый дом: ​​Байден разочарован планами главы КНР пропустить саммит G20 в Индии
06 сентября 2023, 21:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Конечно, он (президент Байден) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР. 

Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская.

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#сша
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