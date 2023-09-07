Сенатор Цеков ответил на слова министра обороны Украины о «возвращении земель»

Фото: РИА Новости
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими, бахвальством. Об этом пишет РИА Новости.
Умеров накануне заявил, что сделает «все невозможное» для возвращения «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.
Он добавил, что Кремы и новые регионы по праву стали частью Российской Федерации, и их возвращение под контроль Украины исключено.
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«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — цитирует агентство слова Цекова.
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Диана Аванесян