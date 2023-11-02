Сенатор Цеков призвал Россию не информировать СЕ о внутренних проблемах

После обострения палестино-израильского конфликта и начала военных действий в регионе, ряд стран выступил с призывами прекратить огонь. Однако Тель-Авив заявил, что будет продолжать наносить удары по территории сектора Газа до тех пор, пока военный потенциал палестинской группировки ХАМАС не будет полностью уничтожен. Редакция «Радио 1» расскажет, кто встал на защиту Палестины и решительно осудил действия Израиля, и почему Бахрейн разорвал экономические отношения с еврейским государством.

Боливия прекратила дипломатические отношения с Израилем





Бахрейн отозвал посла из Израиля





«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», — говорится в сообщении депутатской палаты.

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Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле





Йемен объявил войну Израилю

В МИД Боливии прежде сообщили, что страна разорвала дипломатические отношения с израильской стороной. Причиной политических разногласий стали «преступления против человечества» в секторе Газа, которые совершает Израиль, объяснил министр внешнеполитического ведомства Боливии Фредди Мамани.Ранее о намерении прекратить сотрудничество с Израилем сообщал бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес. Он выступил с инициативой признать Израиль страной-терроризмом и обвинил Тель-Авив в геноциде палестинского народа.О прекращении экономического сотрудничества и отзыве своего посла из Израиля, сообщила палата депутатов Бахрейна.Власти арабского государства заявили, что конфликт на Ближнем Востоке разрастается из-за несоблюдения норм международного гуманитарного права израильской стороной. Прежде МИД Бахрейна решительно осудил действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что из-за непрекращающихся военных действий и агрессии со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в анклаве возникли «катастрофические последствия».Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Израиль в «резне палестинского народа» и принял решение об отзыве посла страны из Тель-Авива. Аналогичные действия предприняло руководство Чили. Президент страны Габриэль Борич заявил о решительном осуждении военных операций Израиля, которые проводятся на территории сектора Газа.Колумбия и Чили выступили за прекращение огня в регионе и настаивали на беспрепятственном провозе гуманитарной помощи в Газу. Однако призывы к прекращению огня израильская сторона отвергла. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, остановка военной операции в анклаве будет означать «сдачу варварству и терроризму».Первым ближневосточным государством, которое не только поддержало палестинский народ, но и объявило о начале военных действий в отношении Израиля, стал Йемен. 1 ноября военные силы страны нанесли ракетный удар по израильским территориям, с целью уничтожения военного потенциала еврейского государства.Власти страны заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока агрессия Израиля по отношению к Палестине не прекратится.





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