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Сенатор Цеков призвал Россию не информировать СЕ о внутренних проблемах

02 ноября 2023, 18:18
Фото: istockphoto.com/ffikretow

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал подписание закона об отмене информирования Совета Европы о введении в стране военного положения и ЧС.

Он отметил, что Россия не позволит контролировать свои внутренние дела внешним силам, в частности Западу. Цеков также напомнил о том, что западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией, что также стоит учитывать.

«Они поддерживают ВСУ, для чего нам информировать их о наших внутренних проблемах? Этого делать в принципе не стоит, а в условиях тех отношений, которые сложились с ними у нас сейчас, и подавно. Мы не будем позволять нас контролировать и что-то нам навязывать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

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Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой
02 ноября 2023, 18:17

Фото: iStock/ffikretow

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
Медведев отметил, что прошедшие в Польше парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм. По словам зампреда Совбеза РФ, Варшава продолжает бороться за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, используя украинский конфликт «в качестве операции прикрытия».

Ранее Медведев сообщил, что европейские политические силы распространяют русофобию в своих внутриполитических целях. Он подчеркнул, что риторика очень жёсткая, и она определяется моментом. 

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Кто будет воевать против Израиля: еще одна страна разорвала отношения с Тель-Авивом
Бахрейн отозвал посла и приостановил экономические отношения с Израилем
02 ноября 2023, 18:01

Фото: iStock/timyee

После обострения палестино-израильского конфликта и начала военных действий в регионе, ряд стран выступил с призывами прекратить огонь. Однако Тель-Авив заявил, что будет продолжать наносить удары по территории сектора Газа до тех пор, пока военный потенциал палестинской группировки ХАМАС не будет полностью уничтожен. Редакция «Радио 1» расскажет, кто встал на защиту Палестины и решительно осудил действия Израиля, и почему Бахрейн разорвал экономические отношения с еврейским государством.

Боливия прекратила дипломатические отношения с Израилем


В МИД Боливии прежде сообщили, что страна разорвала дипломатические отношения с израильской стороной. Причиной политических разногласий стали «преступления против человечества» в секторе Газа, которые совершает Израиль, объяснил министр внешнеполитического ведомства Боливии Фредди Мамани.
 
Ранее о намерении прекратить сотрудничество с Израилем сообщал бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес. Он выступил с инициативой признать Израиль страной-терроризмом и обвинил Тель-Авив в геноциде палестинского народа.  


Бахрейн отозвал посла из Израиля


О прекращении экономического сотрудничества и отзыве своего посла из Израиля, сообщила палата депутатов Бахрейна.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», — говорится в сообщении депутатской палаты.

Власти арабского государства заявили, что конфликт на Ближнем Востоке разрастается из-за несоблюдения норм международного гуманитарного права израильской стороной. Прежде МИД Бахрейна решительно осудил действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что из-за непрекращающихся военных действий и агрессии со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в анклаве возникли «катастрофические последствия».
 

«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками
«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками

Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле


Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Израиль в «резне палестинского народа» и принял решение об отзыве посла страны  из Тель-Авива. Аналогичные действия предприняло руководство Чили. Президент страны Габриэль Борич заявил о решительном осуждении военных операций Израиля, которые проводятся на территории сектора Газа.

Колумбия и Чили выступили за прекращение огня в регионе и настаивали на беспрепятственном провозе гуманитарной помощи в Газу. Однако призывы к прекращению огня израильская сторона отвергла. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, остановка военной операции в анклаве будет означать «сдачу варварству и терроризму».

Йемен объявил войну Израилю


Первым ближневосточным государством, которое не только поддержало палестинский народ, но и объявило о начале военных действий в отношении Израиля, стал Йемен. 1 ноября военные силы страны нанесли ракетный удар по израильским территориям, с целью уничтожения военного потенциала еврейского государства.

Власти страны заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока агрессия Израиля по отношению к Палестине не прекратится.


Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению

Захарова: у отношений России и Израиля огромное будущее 


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и Израилем будут развиваться, несмотря на имеющиеся «отдельные проблемы». Об этом она сообщила в ходе своего выступления на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что между Москвой и Тель-Авивом поддерживается «доверительный диалог». Захарова добавила, что на территории Израиля проживает большое количество россиян, имеющих двойное гражданство, и у отношений между государствами огромное будущее.

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#сша
#израиль
#военные
#конфликт
#сотрудничество
#мид
#посол
#операции
#палестина
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Депутат Затулин озвучил истинную цель поездки Макрона в Казахстан
Депутат Затулин: Макрон хочет быть самостоятельным
02 ноября 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан является желанием французского лидера продемонстрировать свою политическую независимость.
Но, по мнению Затулина, Макрону не удаётся быть самостоятельным.

«Что у него не получается. Это касается всех инициатив Макрона. Что касается Узбекистана и Казахстана, то, во-первых, это вызвано вполне очевидным желанием найти другие источники сырья. <…> Он выполняет роль младшего партнёра США, но ему очень хочется быть самостоятельным», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Затулин.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного. Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.

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#встреча
#макрон
#франция
#политика
#казахстан
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ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
Боррель: ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на отзыв
02 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию. Об этом говорится в заявлении Борреля.
Боррель также напомнил всем странам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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#сша
#владимир путин
#президент
#договор
#закон
#ограничения
#рф
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США внесли в санкционный список почти 200 юридических лиц из России
02 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/AlexLMX

США расширили санкционный список, добавив туда около 200 юридических лиц.
Об этом сообщает документ, опубликованный на сайте американского минфина. Под санкциями оказались некоторые российские госкорпорации и банки. Также в список попали более 30 российских граждан. 

Известно, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому ожидается, что введение ограничений в отношении России продолжится.

Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.

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В санкционный список США попали несколько российских банков

Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
#сша
#санкции
#россия
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Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
02 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/designer491

Вашингтон ввел экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Об этом сообщило американское министерство торговли.
Отмечается, что под санкции попали российские организации Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также компания из Узбекистана Mvizion. 

Ранее сообщалось, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США. Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели ​18 миллионов долларов.

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#сша
#почта
#санкции
#банк
#сми
#стандарт
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Политолог Светов: США не позволят признать Израиль военным преступником
02 ноября 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Политолога Юрий Светов заявил, что США не позволят ООН признать удары Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа военным преступлением.
По его словам, Штаты используют для защиты Израиля все рычаги давления в ООН.

«Они никогда этого не признают. Если такого рода резолюцию попытаются вынести на обсуждение в Генеральной Ассамблее ООН, американцы подключат все свои возможности, чтобы ее заблокировать. Они наложат право вето, поставят ультиматумы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он подчеркнул, что доказательством такому выводу служит вся история конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа.

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#израиль
#оон
#сша
#политика
#конфликт
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В СНБО Украины обиделись на журналиста Time за его статью о Зеленском
02 ноября 2023, 17:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины раскритиковали статью Саймона Шустера для журнала Time, в которой автор критикует президента Владимира Зеленского.
Соответствующий ответ ЦПД опубликовал на своей странице в социальной сети. 

«Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине. Так, он отзывался о Майдане как о насилии, обвинял «Азов»* в нацизме и заявлял, что Украина приближается к гражданской войне», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Напомним, в своей статье Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
 
#украина
#сво
#владимир журналист
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В санкционный список США попали несколько российских банков
Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» попали в санкционный список США
02 ноября 2023, 17:14

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели $18 млн. Так, новая программа включит в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.

«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепа США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики.

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#санкции
#сша
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