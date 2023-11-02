Сенатор Цеков призвал Россию не информировать СЕ о внутренних проблемах

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Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал подписание закона об отмене информирования Совета Европы о введении в стране военного положения и ЧС.
«Они поддерживают ВСУ, для чего нам информировать их о наших внутренних проблемах? Этого делать в принципе не стоит, а в условиях тех отношений, которые сложились с ними у нас сейчас, и подавно. Мы не будем позволять нас контролировать и что-то нам навязывать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
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