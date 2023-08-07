Сенатор Цеков: слушать заявления Зеленского нужно, но верить им нельзя

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. Об этом сообщают «Известия».
«Киев и своими действиями подтверждает, что он уже перенес вооруженный конфликт на территорию России, атакуя Белгородскую, Курскую, Брянскую области, атакуя Москву, ДНР и ЛНР», — подчеркнул сенатор.
По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ.
Напомним, Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.
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Екатерина Коршунова