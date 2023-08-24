Сенатор Цеков: «У БРИКС есть очень большое будущее»

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что расширение организации БРИКС, а также желание многих стран мира вступить в организацию говорит о её большом будущем.
«Это очень важное событие для всего мирового сообщества. Происходит интеграция стран без непосредственного участия США. Впервые удалось создать такую авторитетную организацию, которая умеет находить общий язык по сложным вопросам в мировом сообществе. <…> То, что множество стран желает вступить в БРИКС и что БРИКС приняло решение о расширении состава, свидетельствует о том, что у организации есть очень большое будущее», — сказал в беседе с RT Цеков.
До этого генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев назвал расширение состава БРИКС+ важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.
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