Сенатор Цеков: Встреча лидеров РФ и Турции кардинально не изменит отношения между странами

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Сенатор Сергей Цеков высказал мнение о том, что отношения России и Турции после встречи лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не претерпят серьёзных изменений.
«Недружественный курс Турции по отношению к России им невыгоден и в будущем, возможно, уже на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, коррекции в этот курс будут внесены. <...> Я не считаю, что наши отношения кардинально изменятся. Турция и Россия заинтересованы в сотрудничестве, и мы надеемся, что наши отношения останутся предсказуемыми», — заявил в беседе с NEWS.ru Цеков.
До этого сообщалось, что в Анкаре рассчитывают, что одним из основных вопросов повестки переговоров будет возобновление зерновой сделки. Так, главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч сообщил, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по этому поводу.
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Мелисса Тимофеева