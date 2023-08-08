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Сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением о том, что после окончания СВО нынешний президент Украины Владимир Зеленский запомнится всему миру по зелёной спецодежде, которую он регулярно носит.
Кроме того, считает Цеков, Зеленский войдёт в историю как президент Украины, бывший ранее комиком.
До этого сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.
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«Зеленского запомнят по его зелёной спецодежде, которую он везде использует. Думаю, он запомнится как президент, который до избрания играл на рояле известным органом. Вот этим он запомнится. А вообще, он запомнится как кровавый убийца собственного народа», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
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Мелисса Тимофеева