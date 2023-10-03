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Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности

03 октября 2023, 00:35
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Федерации.

Рыжков был сенатором с 2003 года. Сам он пока не прокомментировал уход с должности.

Напомним, что Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе.

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#ссср
#уход
#совет федерации
#россия
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Посольство РФ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии
03 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/HStocks

В Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — говорится в публикации.

Уточняется, что Словакия в своей внутриполитической борьбе взялась за "антироссийскую карту", что негативно скажется на взаимоотношениях двух стран, которые ранее могли называться дружескими. При этом Словакия намеренно закрывает глаза на очевидное влияние США, подчеркнули в российском посольстве.

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#сша
#мид
#словакия
#россия
#выборы
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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
03 октября 2023, 00:33

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, вступил в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), после того как Министерство иностранных дел Норвегии объявило о введении этой меры 29 сентября, передает РИА Новости.
Этот запрет касается личных автомобилей, имеющих девять сиденья и менее, и также включает временные поездки в королевство. Однако следует отметить, что существуют исключения из данного запрета. Он не распространяется на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также на транспорт, находящийся в собственности дипломатических миссий и автомобили, принадлежащие международным организациям.

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#транспорт
#автомобили
#запрет
#будущее
#страны
#поездки
#ес
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Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады
Ветеран из США Кон навал чествование нациста в Канаде дипломатическим бардаком
03 октября 2023, 00:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Проведение церемонии чествования украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте считается «дипломатическим беспорядком» и вызовом как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в интервью РИА Новости.
«Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение», — отметил Кон.

В канадский парламент 22 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку в честь визита Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских, однако он был бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». Эта дивизия, состоявшая из украинских националистов, участвовала в боевых действиях против Красной Армии и совершила зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Позднее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» в связи с чествованием украинского нациста, и спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку.

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#парламент
#маск
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В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
МИД Польши: Налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
02 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву для восстановления отношений придётся приложить «титанические усилия».
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — заявил польский политик в эфире канала Polsat.

Рау отметил, что на фоне охлаждения отношений с Киевом он не присутствовал 2 октября на заседании Совета МИД стран ЕС, которое проходило в украинской столице.

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#мид
#отношения
#польша
#украина
#киев
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Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
В МИД Италии заявили, что берут шефство над восстановлением Одессы и области
02 октября 2023, 23:29

Фото: iStock/V-art

По результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.
В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

Согласно совместному заявлению Италии и Украины, Италия внесла значительный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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#сша
#губернатор
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#киев
#воздушная тревога
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Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
02 октября 2023, 23:23

Фото: iStock/Nastco

Банковские следователи подозревали сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документы Министерства финансов США.
«Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции. Следователи следили за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми, связанной с Байденом», — цитирует издание текст документа, показанного конфиденциальным источником.

По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена. Некоторые из них могли быть подделаны с целью сокрытия платежей проституткам с делового счёта сына президента.

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#суд
#сша
#деньги
#секс
#следователи
#документы
#байден
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На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки
На Украине задержали мэра Сум при получении взятки в 38 тысяч долларов
02 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приближенно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.
Спецслужба также утверждает, что эти чиновники «наложили дань» на местную компанию, угрожая искусственными препятствиями в ведении бизнеса, и требовали более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов) у предпринимателей.

Оба подозреваемых были задержаны «по горячим следам» в момент получения части незаконно получаемых денег, составивших 1,4 миллиона гривен (примерно 38 тысяч долларов). Сейчас рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения в соответствии с частью 4 статьи «принятие предложения, обещания или получение незаконной выгоды должностным лицом». Затем будет принято решение о мерах пресечения в отношении этих должностных лиц.

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#чиновники
#коррупция
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Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ
02 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежские чиновники манипулируют историческими фактами, а также позволяют себе беспрецедентные выпады в адрес РФ, об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Норвегии.
«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии. 

В посольстве отметили, что норвежцы грубо манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне. Помимо этого, ​в Норвегии проявляют явное неуважение у крупным, развивающимся державам, ставя под сомнение их суверенитет и независимость.

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#москва
#память
#норвегия
#посол
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На Украине признали, что против них выступают крупнейшие мировые державы
Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины
02 октября 2023, 22:17

Фото: iStock/Liukov

Китай, Индия и Бразилия - союзники России и, соответственно, враги Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Он также отметил, что сейчас от Киева отворачивается и его главный союзник - Соединенные Штаты. 

Ранее журналист CNN заявил, что западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой. Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.

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