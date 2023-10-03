Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности

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Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Федерации.
Напомним, что Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе.
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