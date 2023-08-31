Сенегальские военные приготовились к вторжению в Нигер

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Военные Сенегала приступили к проведению подготовительных мероприятий по развертыванию своих войск на территории Бенина для дальнейшего вторжения в Нигер. Об этом информирует портал Seneweb, ссылаясь на собственный источник.
Направить солдат и боевую технику планируется в Котону, где располагается тыловая база ЭКОВАС. Отмечается, что армия Синегала приступила к подготовке 11 августа. Предположительно, речь идет о 900 солдатах. Официальные лица информацию не подтверждали.
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Анастасия Крестьянова