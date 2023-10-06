Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходил в Сочи. В рамках мероприятия глава государства обсудил вопросы, посвященные российской экономике, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, скандал в канадском парламенте и оценил возможность применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще важные заявления сделал президент и какие подробности вскрылись в ходе расследования по факту крушения самолета, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Валдай 2023
Экспертно-аналитический центр был основан в 2004 году. Название клуб получил из-за места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Во вступительной речи Владимир Путин отметил, что валдайские дискуссии — это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века.
Путин об Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не устраивала кровавый переворот в Киеве. Войну разжег киевский режим при поддержке западных стран, а Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, которая нацелена на то, чтобы прекратить боевые действия на Украине.
«Наши действия прежде всего продиктованы целью защиты людей и своих традиций», - подчеркнул президент.
О потерях ВСУ
С начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и 557 единиц боевых машин. Напомним, ранее анонсированное украинское наступление, началось четвертого июня текущего года.
Путин об Одессе
«Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский» — сказал глава государства.
Путин о Западе
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
По словам президента, стремление России к взаимодействию было расценено неправильно. Во время первого заседания клуба, Россия проходила сложный период восстановления после распада СССР. Готовность России к взаимодействию расценили как покорность, однако страна неоднократно предупреждала, что подобный подход чреват угрозой нарастания вооруженного конфликта, но такие слова были проигнорированы.
Путин о жизни в Европе
Владимир Путин рассказал об уровне жизни населения в европейских странах. По его словам, промышленные производства в Европе закрываются и переезжают в США. Уровень жизни населения падает. Продолжение помощи Украине возможно только в ущерб собственной экономике и за счет ухудшения положения населения.
Путин об экономике России
В России установилась рекордно низкая безработица, сообщил Владимир Путин. Кроме того, началась структурная перестройка экономики, о чем свидетельствует профицит бюджета по итогам третьего квартала текущего года. Президент назвал экономическую ситуацию в стране стабильной и устойчивой. По его словам, у страны увеличились расходы на оборону и безопасность, но негативного влияния на бюджет страны это не оказало.
Про ситуацию в Нагорном Карабахе
После того, как произошел развал СССР и начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, Россия неоднократно выступала посредником и предлагала Еревану пойти на компромисс, рассказал президент Владимир Путин. Он пояснил, что Москва предложила Армении вернут пять районов Азербайджану и таким образом сохранить территориальную связь между государствами. Однако Нагорный Карабах видел в подобном решении некоторые угрозы для себя. Независимость Карабаха никто не признал, даже Армения, однако позже все же была признана принадлежность Карабаха Азербайджану.
«А что тут еще скажешь? Армения признала Карабах территорией Азербайджана, а мы не признаем, что ли? Но и Армения остается нашим союзником», - пояснил Путин.
Глава государства также напомнил о погибших российских миротворцах, которые отдали жизни, защищая жителей Нагорного Карабаха. Путин привел некоторые подробности его телефонного разговора с президентом Алиевым и сообщил, что безопасность граждан, которые остались в республике, будет обеспечена.
Президент также высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. По словам Путина, его могли намерено привести к власти для того, чтобы сдать Карабах.
О применении ядерного оружия
Президент России напомнил о ядерной доктрине, в которой закреплены два условия применяя ядерного оружия. Первой причиной применения ТЯО является ответно-встречный удар, который не оставит противнику шанса на выживание. Независимо от того, с какой точки океана будет направлено оружие, Россия запустит сотни ракет, которые уничтожат агрессора. Вторым условием применения ядерного оружия Россией является угроза существованию страны. Противник знает о возможностях России и доктрине, подчеркнул Путин.
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«Нужно ли нам это менять? А зачем нам это менять? Я просто не вижу этой необходимости. Я просто не вижу, чтобы что-то сегодня угрожало существованию российского государства», - подчеркнул президент.
Путин также сообщил о завершении работ над «Сарматом». По его словам, оружие в скором времени будет поставлено на боевое дежурство.
О скандале в канадском парламенте
Владимир Путин напомнил, что именно Нюрнбергский трибунал определил дивизию «Галичина» виновной в совершении геноцида евреев, цыган и поляков. Спикер канадского парламента поприветствовал эсэсовца и заявил, что это ветеран Второй мировой войны, который сражался против русских. Такой факт означает, что он не мог не понимать того, что нацист воевал на стороне Гитлера, отметил российский лидер.
«Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер, то он идиот. А если он знает и называет его героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - заключил президент.
О вступлении Украины в ЕС
Глава государства заявил, что Россия не была против вступления Украины в ЕС, в отличие от возможности ее присоединения к НАТО.
«Что касается НАТО — да, мы всегда были против, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности нашей страны», - подчеркнул Путин.
Он также оценил экономические последствия от присоединения Украины к Союзу. По его словам, украинская экономика уже не существует без помощи со стороны союзников. Если прекратить оказывать финансовую помощь Украине «все ляжет». Аналогичная ситуация с поставками военной помощи, отметил Путин. Без западного вооружения Украина продержится не больше недели.
Путин про величие России
Владимир Путин подчеркнул, что величие России состоит в укреплении суверенитета. Те, кто начал борьбу с Россией сегодня, сделали это из-за собственной глупости. Страна продолжает укреплять свою независимость во всех сферах. Введенные от безысходности санкции в отношении РФ имеют обратный результат и Запад не достиг целей, для которых рестрикции изначально были введены.
Путин о ЧВК в России
В России нет закона, который регулировал бы деятельность частных военных компаний, сообщил Путин. Если ЧВК будут созданы когда-либо, их деятельность будет построена на праве. Путин назвал вопрос создания в стране ЧВК непростым и отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается.
Он также рассказал о некоторых подробностях расследования в деле о крушении самолета, в результате которого погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Путин заявил, что внешнего воздействия на частный джет не было, а в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведенной СК РФ.
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