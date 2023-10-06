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Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина

Путин выступил на Валдайском форуме: главные заявления президента
06 октября 2023, 12:52
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходил в Сочи. В рамках мероприятия глава государства обсудил вопросы, посвященные российской экономике, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, скандал в канадском парламенте и оценил возможность применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще важные заявления сделал президент и какие подробности вскрылись в ходе расследования по факту крушения самолета, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Валдай 2023


Экспертно-аналитический центр был основан в 2004 году. Название клуб получил из-за места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Во вступительной речи Владимир Путин отметил, что валдайские дискуссии — это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века.

Путин об Украине


Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не устраивала кровавый переворот в Киеве. Войну разжег киевский режим при поддержке западных стран, а Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, которая нацелена на то, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

«Наши действия прежде всего продиктованы целью защиты людей и своих традиций», - подчеркнул президент.

О потерях ВСУ


С начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и 557 единиц боевых машин. Напомним, ранее анонсированное украинское наступление, началось четвертого июня текущего года.

Путин об Одессе


Владимир Путин назвал Одессу русским городом, но чуть-чуть еврейским.

«Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский» — сказал глава государства.

Путин о Западе


Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам президента, стремление России к взаимодействию было расценено неправильно. Во время первого заседания клуба, Россия проходила сложный период восстановления после распада СССР. Готовность России к взаимодействию расценили как покорность, однако страна неоднократно предупреждала, что подобный подход чреват угрозой нарастания вооруженного конфликта, но такие слова были проигнорированы.

Путин о жизни в Европе


Владимир Путин рассказал об уровне жизни населения в европейских странах. По его словам, промышленные производства в Европе закрываются и переезжают в США. Уровень жизни населения падает. Продолжение помощи Украине возможно только в ущерб собственной экономике и за счет ухудшения положения населения.

Путин об экономике России


В России установилась рекордно низкая безработица, сообщил Владимир Путин. Кроме того, началась структурная перестройка экономики, о чем свидетельствует профицит бюджета по итогам третьего квартала текущего года. Президент назвал экономическую ситуацию в стране стабильной и устойчивой. По его словам, у страны увеличились расходы на оборону и безопасность, но негативного влияния на бюджет страны это не оказало.

Про ситуацию в Нагорном Карабахе


После того, как произошел развал СССР и начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, Россия неоднократно выступала посредником и предлагала Еревану пойти на компромисс, рассказал президент Владимир Путин. Он пояснил, что Москва предложила Армении вернут пять районов Азербайджану и таким образом сохранить территориальную связь между государствами. Однако Нагорный Карабах видел в подобном решении некоторые угрозы для себя. Независимость Карабаха никто не признал, даже Армения, однако позже все же была признана принадлежность Карабаха Азербайджану.

«А что тут еще скажешь? Армения признала Карабах территорией Азербайджана, а мы не признаем, что ли? Но и Армения остается нашим союзником», - пояснил Путин.

Глава государства также напомнил о погибших российских миротворцах, которые отдали жизни, защищая жителей Нагорного Карабаха. Путин привел некоторые подробности его телефонного разговора с президентом Алиевым и сообщил, что безопасность граждан, которые остались в республике, будет обеспечена.

Президент также высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. По словам Путина, его могли намерено привести к власти для того, чтобы сдать Карабах.

О применении ядерного оружия


Президент России напомнил о ядерной доктрине, в которой закреплены два условия применяя ядерного оружия. Первой причиной применения ТЯО является ответно-встречный удар, который не оставит противнику шанса на выживание. Независимо от того, с какой точки океана будет направлено оружие, Россия запустит сотни ракет, которые уничтожат агрессора. Вторым условием применения ядерного оружия Россией является угроза существованию страны. Противник знает о возможностях России и доктрине, подчеркнул Путин.

Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»
Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»

«Нужно ли нам это менять? А зачем нам это менять? Я просто не вижу этой необходимости. Я просто не вижу, чтобы что-то сегодня угрожало существованию российского государства», - подчеркнул президент.

Путин также сообщил о завершении работ над «Сарматом». По его словам, оружие в скором времени будет поставлено на боевое дежурство.

О скандале в канадском парламенте


Владимир Путин напомнил, что именно Нюрнбергский трибунал определил дивизию «Галичина» виновной в совершении геноцида евреев, цыган и поляков. Спикер канадского парламента поприветствовал эсэсовца и заявил, что это ветеран Второй мировой войны, который сражался против русских. Такой факт означает, что он не мог не понимать того, что нацист воевал на стороне Гитлера, отметил российский лидер.

«Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер, то он идиот. А если он знает и называет его героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», - заключил президент.

О вступлении Украины в ЕС


Глава государства заявил, что Россия не была против вступления Украины в ЕС, в отличие от возможности ее присоединения к НАТО.

«Что касается НАТО — да, мы всегда были против, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности нашей страны», - подчеркнул Путин.

Он также оценил экономические последствия от присоединения Украины к Союзу. По его словам, украинская экономика уже не существует без помощи со стороны союзников. Если прекратить оказывать финансовую помощь Украине «все ляжет». Аналогичная ситуация с поставками военной помощи, отметил Путин. Без западного вооружения Украина продержится не больше недели.

Путин про величие России


Владимир Путин подчеркнул, что величие России состоит в укреплении суверенитета. Те, кто начал борьбу с Россией сегодня, сделали это из-за собственной глупости. Страна продолжает укреплять свою независимость во всех сферах. Введенные от безысходности санкции в отношении РФ имеют обратный результат и Запад не достиг целей, для которых рестрикции изначально были введены.

Путин о ЧВК в России


В России нет закона, который регулировал бы деятельность частных военных компаний, сообщил Путин. Если ЧВК будут созданы когда-либо, их деятельность будет построена на праве. Путин назвал вопрос создания в стране ЧВК непростым и отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Он также рассказал о некоторых подробностях расследования в деле о крушении самолета, в результате которого погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Путин заявил, что внешнего воздействия на частный джет не было, а в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведенной СК РФ.

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США намерены способствовать «повышению уровня доверия» в Армении
06 октября 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Армении в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству среди жителей страны.
На эти цели планируется выделить до $20 млн.

«Цель деятельности USAID по поддержке стратегических коммуникаций — оказать поддержку правительству Армении в создании эффективных, оптимизированных, основанных на данных и ориентированных на граждан стратегических коммуникационных систем, возможностей и практик», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, предполагается, что основным партнёром проекта выступит руководитель аппарата премьер-министра Армении.

До этого сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие в трехсторонней встрече в Брюссель в конце октября.

«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова главы Евросовета Шарля Мишеля.

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#сша
#армения
#политика
#ес
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В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице
Карасин назвал присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади политизированным
06 октября 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься», — отметил Карасин.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Ей присудили премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». На данный момент Мохаммади отбывает тюремный срок.

В этом году норвежский нобелевский комитет решил посвятить премию многочисленным иранцам, которые на протяжении 2022 года протестовали в Иране против ущемления прав женщин под лозунгом «Женщина – Жизнь – Свобода».

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#президент
#женщина
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В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи
МИД Азербайджана назвал слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
06 октября 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

МИД Азербайджана назвал «лицемерием» заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от трехсторонней встречи в Гранаде. Об этом говорится в релизе пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве осудили и отвергли обвинения, которые выдвинул французский лидер Макрон против Азербайджана. 

«Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Макрон озвучил ложную информацию по этому вопросу, что свидетельствует о неподобающем подходе для главы государства. 

Ранее Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за отсутствия президентов Азербайджана и Турции на саммите Европейского политического сообщества. Макрон сообщил, что снова позвонит Алиеву для «сохранения давления» на Азербайджан. 

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#мид
#мероприятия
#азербайджан
#лидер
#зеленский
#макрон
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Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»
Политолог Журавлёв: Путин понимает, чем грозит изменение ядерной доктрины России
06 октября 2023, 12:12

Фото: Сайт Кремля

Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в Сочи, стала темой номер один в мире среди политиков и журналистов. Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал «Радио 1», на какое заявление российского нужно обратить особое внимание.
По мнению эксперта, ключевым стал ответ Владимира Путина на вопрос Сергея Караганова, который давно и упорно настаивает на том, чтобы Россия стряхнула пыль со своего ядерного щита. Журавлёв уверен, что слова президента РФ был адресован не сидящим в зале гостям, а тем, кто «живёт за океаном».
«Логика Караганова была в том, что если мы такие добрые, то наше ядерное оружие никого не сдержит, поэтому он и предложил понизить порог, чтобы активизировать сдерживание. То есть он пообещал небольшую ядерную войну. А президент ответил, что такого практически не может быть. Не будет маленькой ядерной войны, никто не будет считать, маленькая она, средняя или большая. И это нужно было обязательно сообщить, потому что на Западе сложилась сложная ситуация: с одной стороны, рядовой американец русских не любит, а с другой стороны, боится ядерного оружия, поэтому воевать не хочет. И если бы тема понижения ядерного порога стала бы центральной, то, боюсь, что тот самый страх, который сегодня сдерживает американцев, завтра повёл бы их прямо в противоположную сторону», — сказал Журавлёв.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай». Глава государства традиционно встречается с участниками «Валдая» с 2004 года. На этот раз дискуссионный клуб проходил в Сочи со 2 по 5 октября 2023 года.

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#россия
#страх
#оружие
#президент
#ядерное оружие
#рф
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Премьер-министр РФ Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым
06 октября 2023, 11:59

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сегодня, 6 октября, пройдут переговоры президента России Владимира Путина и руководителя Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Планируется, что лидеры стран обсудят дальнейшее развитие отношений государств и актуальные международные и региональные проблемы. Ожидается совместное заявление Путина и Мирзиёева, а также подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

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#узбекистан
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#развитие
#переговоры
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«Лишь бы уехали»: Швейцария заплатит украинским беженцам $4,4 тыс. за возвращение домой
SwissInfo: Швейцария заплатит украинским беженцам до $4,4 тысяч, чтобы те уехали
06 октября 2023, 11:57

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Правительство Швейцарии заявило о готовности выплатить украинским беженцам от 1 до 4 тыс. долларов за то, что бы они уехали обратно на родину. По мнению властей, это проще осуществить, чем регулярно выплачивать пособия. Об этом сообщает издание SwissInfo, ссылаясь на концепцию, разработанную SEM.

«Кабмин пришел к выводу, что Швейцарии выгоднее поощрить украинцев добровольно покинуть страну, чем платить им пособия. Власти также опасаются, что после длительного пребывания украинцы не захотят покидать страну», — объясняет издание.
Кроме того, издание подчеркнуло, что после публикации информации о выплате в СМИ, МИД Швейцарии заявил, что они не хотят избавляться от украинцев. В швейцарском ведомстве напомнили, что парламент многократно заявлял о защите украинских беженцев, до тех пор, пока те в ней нуждаются.
 
В 2024-2025 годах для многих украиснких беженцев закончится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

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#правительство
#мид
#сми
#кабмин
#пособия
#парламент
#беженцы
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«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом
Канадец обругал матом и отказался жать руку Трюдо, обвиняя его в помощи Киеву
06 октября 2023, 11:24

Фото: РИА Новости / Алекс Панциков

Житель Канады раскритиковал и осыпал матом премьер-министра страны Джастина Трюдо за его неграмотное управление государством, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения премьер заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на видео, кторое опубликовал политический обозреватель Бенни Джонсон.
Отказ от рукопожатия также связан с чествованием нациста СС в парламенте Канады.  Джастин Трюдо вместе с Владимиром Зеленским аплодировали бойцу дивизии СС Ярославу Хунке.

Мужчина заявил Трюдо, что тот «потерял страну» и обвинил в передаче финансовой помощи Украины за счет общественных денег.

«Вы отправляете деньги в Украину парню, который уничтожил свою собственную страну», — возмутился канадец.
Ранее Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал бывшего спикера парламента Канады Энтони Рота идиотом, если он не знал, что Хунка работал на Гитлера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера в конгрессе США
Bloomberg: Трамп поддержал выдвижение Джордана на пост спикера палаты представителей
06 октября 2023, 11:06

Фото: istock / Jon Rehg

Бывший президент Соединённых Штатов и бизнесмен Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера нижней палаты представителей американского конгресса. Об этом 6 октября сообщает издание Bloomberg.

Джордан сейчас является председателем юридического комитета палаты представителей. По словам Трампа, республиканец пользуется всеобщим уважением и обладает глубокими знаниями в вопросах касающихся преступности, охраны границ и ветеранов.

«Джим будет великим спикером палаты представителей», — подчеркнул экс-президент.
В материале издание сообщается, что в случае избрания спикером нижней палаты Джордана, это осложнит процесс поставки помощи Киеву. Кроме того, Джордан проведет расследование в отношении текущего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в преддверии президентских выборов 2024 года.

Ранее  экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что гепринятие Западом интересов национальной безопасности России может стать началом разрушительной войны в Европе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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#пост
#расследование
#поставки
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Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза
Боррель: 2030 год рассматривается только как ориентир расширения ЕС
06 октября 2023, 11:00

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения Евросоюза рассматривается только как ориентир, а не точная дата. Об этом Боррель сообщил перед началом в испанской Гранаде неформального саммита ЕС.
Боррель пояснил, что 2030 год — это политический ориентир, который позволит начать движение. Он добавил, что Европейский союз потратил большое количество времени на процесс расширения. 

По мнению главы дипломатии Евросоюза, Украина, которая является последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, «толкает» эту очередь вперед. 

Ранее Боррель сообщал, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По его словам, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. 

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#сша
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#украина
#ес
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