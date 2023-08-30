Сербия может стать «троянским конем» России, если вступит в ЕС

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Сербия может стать «троянским конем» РФ в случае вступления в Евросоюз.
Так считает эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. Об этом она рассказала телеканалу CNN.
По её словам, Сербия не стала присоединяться к антироссийским санкциям, ссылаясь на защиту своих интересов в регионе. Руге рассказала, что Евросоюз предпринял попытку разобщить Белград и Москву, дав Сербии надежду на скорейшее вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич собирается до конца этого года посетить Россию. Он планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. ТРемой беседы будут исключительно двусторонние отношения, а также дела межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству РФ, сопредседателем которой является Дачич.
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«Предполагаю, что, если мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС с таким правительством, мы практически введём в ЕС ещё одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана», —заявила Руге.
Ранее сообщалось, что первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич собирается до конца этого года посетить Россию. Он планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. ТРемой беседы будут исключительно двусторонние отношения, а также дела межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству РФ, сопредседателем которой является Дачич.
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Мария Фирсова