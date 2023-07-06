Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы в Косово

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы гражданам в Косово.
Ранее Вучич выступил с заявлением о том, что на косовских сербов совершат нападение одновременно с новой атакой Киева. Он выразил беспокойство тем, что среди населения могут быть большие жертвы. Он также сравнил непризнанного лидера Косово с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Анастасия Крестьянова