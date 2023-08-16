Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе

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Генерал-майор запаса и президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович заявил РИА Новости, что в Косово и Метохии сейчас происходит то же, что и с русскими в Донбассе с 2014 года: албанцы, с поддержкой США, ведут против сербов аналогичные действия, какие киевский режим вел против русских в Украине.
«В Югославии, на территории так называемого Косово и Метохии, албанцы, при поддержке США, действуют против сербов таким же образом, как киевский режим действовал против русских на Украине с 2014 года. Однако Путин решил защитить русских, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию», — сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности.Читайте также:
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