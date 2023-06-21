Сербского министра исключили из партии из-за призывов к антироссийским санкциям

Фото: iStock/rarrarorro
Министра экономики выгнали из партии «Единая Сербия» за призывы к антироссийским санкциям
Лидер «Единой Сербии» Драган Маркович, известный как Палма, сообщил, что из партии был выведен Раде Баста, министр экономики Сербии. Причиной послужили высказывания касательно введения санкций против России. Маркович также упомянул, что было направлено обращение к правительству с требованием о резигнации Басты, передает агентство Tanjug.
Маркович объяснил, что основанием для изгнания из партии и предложения об уходе из правительства стали заявления Басты о необходимости введения Сербией санкций против России и призывы ко всем министрам присоединиться к демонстрациям в Белграде. Он подчеркнул, что такие позиции являются абсолютно несовместимыми с текущей политикой власти страны.
Дополнительно Маркович отметил, что 10 апреля на сессии президиума партии было принято единодушное решение об освобождении Басты от занимаемой им позиции заместителя председателя партии.
Ранее сербский лидер Александр Вучич своим указом привел армию страны в состоянии максимальной готовности. Такое решение он принял после столкновений спецназа самопровозглашенного Косово с сербами.
Маркович объяснил, что основанием для изгнания из партии и предложения об уходе из правительства стали заявления Басты о необходимости введения Сербией санкций против России и призывы ко всем министрам присоединиться к демонстрациям в Белграде. Он подчеркнул, что такие позиции являются абсолютно несовместимыми с текущей политикой власти страны.
Ранее сербский лидер Александр Вучич своим указом привел армию страны в состоянии максимальной готовности. Такое решение он принял после столкновений спецназа самопровозглашенного Косово с сербами.
Артем Кузьмин