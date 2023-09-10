Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По предварительным итогам онлайн-голосования, на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин с более чем двумя миллионами голосов. Об этом сообщает Мосгоризбирком.
Сергей Собянин набрал 2 млн 53 тыс. 954 голоса. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 212 тыс. 153 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 159 тыс. 313 голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 136 тыс. 573 голоса. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев со 103 тыс. 762 голосами.
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