Серия взрывов раздалась в Запорожье

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В подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». . Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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