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Серия взрывов раздалась в Запорожье

01 октября 2023, 01:57
Фото: iStock/Alexey_Tolmachov

Фото: iStock/Alexey_Tolmachov

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». . Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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The Telegraph: Британия разместит свои войска на Украине, чтобы учить бойцов ВСУ
01 октября 2023, 02:15

Фото: iStock/andriano_cz

Британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию The Telegraph рассказал глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
Глава британского оборонного ведомства уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией. 

Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

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#великобритания
#украина
#военные
#всу
#помощь
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Вице-спикер Толстой: Россия должна вернуть и остальные свои земли
01 октября 2023, 00:30

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, поздравляя жителей нашей страны с Днем воссоединения новых регионов, заявил, что Россия «должна вернуть остальные свои земли».
«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди.  <...> Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это», — заявил депутат.

30 сентября в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


#россия
#украина
#госдума
#депутат
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Парламентские выборы в Словакии выигрывают либералы
01 октября 2023, 00:07

Фото: iStock/Derek_Brumby

Либеральное движение "Прогрессивная Словакия" победило на парламентских выборах в стране, свидетельствуют результаты экзитполов. По данным опросов на выходах с избирательных участков, партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо, выступающего за прекращение поддержки Украины в конфликте с РФ, эти выборы проигрывает.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Словацкого национального телевидения, «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет зампредседателя Европейского парламента Михал Шимечек, набирает 19,97% голосов избирателей. В то же самое время партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, заручилась поддержкой 19,09% избирателей.

Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».

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#словакия
#выборы
#парламент
#украина
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NYT: Палата представителей проголосовала за бюджет США без помощи Украине
30 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/MarianVejcik

Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине, документ отправляется в Сенат. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского конгрессмена.
Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины.

Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.

Белый дом в своей соцсети X ведёт подсчёт времени до предполагаемого «шатдауна». Каждый час выходит новый пост с обновлённым временем.

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#конгресс сша
#бюджет
#украина
#финансирование
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Захарова указала на вопиющую ложь госсекретаря США Блинкена
Захарова: Блинкен соврал, заявив об умалчивании СССР трагедии в Бабьем Яре
30 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/oxinoxi

Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, заявив, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что речь идёт о расстреле мирного населения урочища Бабий Яр под Киевом 29-30 сентября 1941 года. Нацисты оккупировали территорию города и за два дня расстреляли десятки тысяч цыган, евреев и советских военнопленных. В общей сложности погибло 34 тысячи человек.

Блинкен заявил, что Советский Союз якобы замалчивал эту трагедию. Однако Захарова обвинила американского госсекретаря во лжи, поскольку именно СССР был тем государством, которое активнее всего выступало с обвинениями в адрес нацистов за их преступления Холокоста. 

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#ссср
#трагедия
#блинкен
#мария захарова
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В США представили проект бюджета без помощи Украине
30 сентября 2023, 18:39

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей, подконтрольная Республиканской партии, анонсировала проект бюджета США на ближайшие 45 дней, в котором отсутствует финансовая помощь Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Оклахома Том Коул.
Он уточнил, что в проект бюджета включено финансирование, которое будет выделено на помощь в ликвидации стихийных бедствий на территории США. 

При этом, в бюджете не предусмотрены средства на поддержку Украины.

По словам Коула, в ближайшее время будет проведено голосование.

Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины. 

Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.

Белый дом в своей соцсети X ведёт подсчёт времени до предполагаемого «шатдауна». Каждый час выходит новый пост с обновлённым временем.

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#сша
#бюджет
#финансирование
#украина
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Скотт Риттер объяснил, чем вызваны признания Елены Зеленской
30 сентября 2023, 17:57

Фото: istockphoto/JARAMA

Откровения госпожи Зеленской говорят скорее всего о том, что ее муж не будет баллотироваться на второй срок на выборах президента Украины. Такое мнение высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Through the eyes of эксперт заметил, что неуверенные речи украинской первой леди говорят о серьезных проблемах в стране.

«Что сказала Зеленская? Что она не уверена в том, что украинский народ хочет, чтобы ее муж был президентом. Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас очень серьезные проблемы», — сказал Риттер.

Экс-разведчик высказал предположение, что ко времени окончания конфликта режим Зеленского падет. Впрочем, вполне вероятно, что это может произойти и раньше, отметил эксперт. По его мнению, прямо сейчас наблюдается политический крах киевского режима.

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#эксперт
#youtube
#интервью
#режим
#владимир зеленский
#киев
#украина
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Белый дом в соцсети X ведёт подсчёт времени до возможного «шатдауна»
30 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/Jon Rehg

Белый дом на своей странице в соцсети X начал вести отсчёт до возможной приостановки работы федерального правительства.
Ежечасно появляется новый пост с обновлёнными данными.

Приостановка деятельности федерального правительства может наступить 1 октября. Чтобы предоставить «шатдаун», конгресс должен согласовать новый бюджет. Свои версии краткосрочного бюджета представят обе палаты.

При этом, вряд ли удастся согласовать один из этих вариантов точно в срок, поскольку имеются разногласия между законодателями и администрацией США. Они не могут прийти к компромиссу в вопросе объёмов финансирования. 

Кроме того, ряд конгрессменов отказался голосовать за принятие нового бюджета до тех пор, пока в него входят деньги, выделяемые на помощь Украине. 

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#сша
#правительство
#бюджет
#деньги
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Глава европейской дипломатии Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом
30 сентября 2023, 17:02

Фото: istockphoto/artJazz

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. Об этом сообщила пресс-служба руководителя евродипломатии в заявлении, распространенном в Брюсселе.
В тексте приводятся слова самого Борреля о том, что его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов.

Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Об ударах ВСУ иностранными ракетами по Севастополю и террористических атаках на Крымский мост, в результате которых гибли мирные люди, Боррель, как это и положено дипломату, тактично умолчал.

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#мост
#европа
#крымский мост
#люди
#всу
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