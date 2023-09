Серия взрывов раздалась в Запорожье

«Что сказала Зеленская? Что она не уверена в том, что украинский народ хочет, чтобы ее муж был президентом. Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас очень серьезные проблемы», — сказал Риттер.

В интервью YouTube-каналу Through the eyes of эксперт заметил, что неуверенные речи украинской первой леди говорят о серьезных проблемах в стране.Экс-разведчик высказал предположение, что ко времени окончания конфликта режим Зеленского падет. Впрочем, вполне вероятно, что это может произойти и раньше, отметил эксперт. По его мнению, прямо сейчас наблюдается политический крах киевского режима.