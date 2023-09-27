Северная Корея выдворит американского солдата-перебежчика Кинга

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan
В КНДР приняли решение выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга.
Северная Корея, завершив расследование обстоятельств незаконного проникновения на территорию страны американского солдата Трэвиса Кинга, решила выслать военнослужащего.
Рядовой Кинг признал, что незаконно проник на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, потому что ему были отвратительны бесчеловечные издевательства и расизм в американской армии. По его словам, он утратил иллюзии насчёт американского общества.
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«Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики», - передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Мария Фирсова