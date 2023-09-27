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Северная Корея выдворит американского солдата-перебежчика Кинга

27 сентября 2023, 17:13
Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

Фото: IStock/Stephen Anthony Rohan

В КНДР приняли решение выслать американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга.
Северная Корея, завершив расследование обстоятельств незаконного проникновения на территорию страны американского солдата Трэвиса Кинга, решила выслать военнослужащего.

«Компетентные органы Корейской Народно-Демократической Республики решили в соответствии с законодательством нашей республики выдворить рядового армии США Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию республики», - передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

Рядовой Кинг признал, что незаконно проник на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, потому что ему были отвратительны бесчеловечные издевательства и расизм в американской армии. По его словам, он утратил иллюзии насчёт американского общества.

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#солдаты
#кндр
#сша
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Стало известно имя будущего замминистра МО Украины
New Voice: Командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы МО Украины
27 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/krblokhin

Пост первого заместителя министра обороны Украины может занять командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, об этом сообщает New Voice со ссылкой на источники в украинском правительстве.
«Днем 25 сентября Умеров (глава МО Украины) был у Владимира Зеленского на Банковой (офис Зеленского) и утверждал финальный список кандидатов. Министр обороны рассматривал кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева на позицию своего первого заместителя», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации NV, список кандидатов на остальные должности также предварительно готов, однако, отдельные позиции в нем могут измениться непосредственно в день назначения. 

Ранее китайский обозреватель Сюй Хуань заявил, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова – это плата президента Владимира Зеленского перед Западом за провал в контрнаступлении ВСУ.

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#мо
#министр
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#украина
#владимир зеленский
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США введут безвизовый режим для граждан Израиля
27 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Jon Rehg

Безвизовый режим для граждан Израиля начнёт действовать с 30 ноября 2023 года.
США официально объявили о введении безвизового режима для граждан Израиля, пишет газета New York Times.
 
В среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых имеют право въезжать на территорию США без визы. Данное решение направлено на улучшение отношений между странами.

Израиль должен принять ответные меры в отношении американцев, включая американцев палестинского происхождения.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок.

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#визы
#сша
#израиль
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Владимир Сурков раскрыл, к чему приведет победа России в СВО
Сурков: Россия станет со-лидером глобального триумвирата Великого Севера
27 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Победа России в спецоперации на Украине приведет к объединению «Глобального Севера», заявил бывший помощник российского президента Владимир Сурков в статье для портала «Актуальные комментарии».
«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер», - прокомментировал ситуацию Сурков. 

По мнению политика, на скорое появление «Глобального Севера» указывает актуализация понятия «Глобальный Юг», а юга без севера быть не может.

​Сурков отметил, что еще в начале нулевых шансы на создание качественного Северного союза были потеряны, когда США отвергли предложение Владимира Путина рассмотреть вступление Москвы в НАТО.

Теперь же, границы союза начинают очерчиваться ​сами собой, и пусть НАТО и ЕС потребуется еще много времени, чтобы осознать, что же такое «правильный мир», рано или поздно это должно произойти, считает Сурков.

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#сша
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#политика
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Мэр Москвы Собянин утвердил состав правительства после своего избрания
27 сентября 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Все заместители мэра остались на своих местах.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, которого избрали на третий срок, в день своего официального вступления в должность отправил правительство столицы в отставку.
 
«Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — сказано в указе, который подписал Собянин.
Сегодня правительство было сформировано вновь.

Ранее Владимир Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы. По словам президента, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.

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#сергей собянин
#москва
#мэр
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Песков рассказал, что в Кремле думают о статье Херша
27 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/DOERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам».
По словам Пескова, информация из статьи совпадает с данными российских спецслужб.
 
«Мы не знаем, какие источники у господина Херша», - уточнил Песков.
 Де-факто данный террористический акт против критической энергоинфраструктуры, которая принадлежит в том числе и совместному международному предприятию, был организован США и Великобританией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.

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#северный поток
#сша
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Песков прокомментировал приветствие Зеленским ветерана СС в Канаде
Песков: Аплодисменты Зеленского нацисту подтверждают идеологию Киева
27 сентября 2023, 14:03

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Президент Украины Владимир Зеленский чествовал нациста Ярослава Хунку в парламенте Канады, что подтверждает нацистскую идеологию Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Напомним, что Зеленский во время визита в Канаду приветствовал нациста, бывшего участника бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». 

«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — не новость. Тот факт, что Зеленский так же стоя рукоплескал фашисту — лишний раз это подтверждает», — заявил представитель Кремля.
Кроме того, Песков заявил, что памяти украинских ветеранов можно только посочувствовать. 

Ранее спикер Палаты общин Энтони Рота, устроивший чествование нациста, после скандала на весь мир, подал в отставку.

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#президент
#дмитрий песков
#заявление
#мир
#владимир зеленский
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Песков отреагировал на заявление Клинтон, обвинившей Путина в расширении НАТО
27 сентября 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей Владимира Путина в расширении НАТО.
«Клинтон известна своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия. Нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры Альянса к нашим границам», — сказал Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил Клинтон про предложение Путина обсудить ситуацию с расширением Североатлантического альянса на восток, но западные страны отказались.
 
«Здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается», — сказал в заключении Дмитрий Песков.
Ранее экс-государственный секретарь США Хилари Клинтон обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени.

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», - прокомментировала ситуацию Клинтон, говоря о вступлении в Североатлантический альянс все большего количества стран.
Она также отметила, что расширение НАТО – следствие российской политики, и никто не заставляет вступать новые страны в альянс.

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Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

#нато
#президент
#политика
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США не имеют понятия, как завершится конфликт на Украине
19Fortyfive: у США нет стратегии для завершения конфликта на Украине
27 сентября 2023, 13:24

Фото: iStock/Jon Rehg

Американские власти не знают, как завершится украинских конфликт, при этом по-прежнему выступают против мирного урегулирования. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
«У США все еще нет стратегии для завершения войны. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии», - пишет Дэвис.

Он подчеркнул, что власти США регулярно повторяют «мантру» о своей готовности «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», однако непонятно, как эта политика защищает интересы самих Штатов.

Дэвис считает, что Вашингтона в первую очередь должен способствовать скорейшему завершению украинского конфликта, но американские власти наоборот растягивают его, что приводит к ослаблению обороноспособности США.

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#сша
#конфликт
#политика
#бюджет
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Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
27 сентября 2023, 12:58

Фото: istock/Dragan Mihajlovic

Учёные из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar допустили, что взрывов могло быть ещё больше.
4 взрыва произошли на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в прошлом году. При этом ранее считалось, что их было 2, пишет газета The Guardian.
 
По данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, а третий спустя 7 секунд после второго взрыва. Через 9 секунд последовал четвертый.
 
Второй и третий взрывы случились в 220 м друг от друга, а четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.
 
Но взрывов могло быть ещё больше. The Guardian уточнило, что итоги расследований диверсии, которые проводят Дания, Швеция и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства стран не стали комментировать данную тему.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.

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#северный поток
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