Северная Корея возобновит все ранее приостановленные военные меры

Северная Корея объявила о намерении мгновенно возобновить все военные действия, ранее остановленные в соответствии с военным соглашением с Южной Кореей от 2018 года, сообщает агентство Yonhap.
В понедельник, 20 ноября, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал КНДР прекратить немедленно подготовку к запуску спутника и предупредил, что в случае реализации планов Пхеньяна будут приняты необходимые меры для защиты людей.
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