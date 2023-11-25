Северная Македония на три дня открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

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Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ, которая должна пройти в столице страны Скопье с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.
«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на прилет и посадку российского самолета», — говорится в соответствующем сообщении правительства Северной Македонии.Ранее, 23 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.
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