Северокорейские истребители сопроводили разведывательные самолеты США

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Истребители КНДР сопроводили разведывательные американские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщает северокорейский генштаб.
Напомним, ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.
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Екатерина Коршунова