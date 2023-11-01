Северная Корея ищет способы для оказания всеобъемлющей помощи Палестине

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал найти способы оказания помощи Палестине. Об этом заявил депутат южнокорейской правящей партии «Гражданская сила», секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.
Кроме того, Южная Корея выражает опасения о том, что КНДР начнёт поставлять вооружение Палестине. Ранее сообщалось, что страна уже совершила поставки для ХАМАС и «Хезболлы». Южнокорейская разведка уверена в том, что такая поддержка может негативно сказаться на ситуации на Корейском полуострове.
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Анастасия Чинкова