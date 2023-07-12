Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

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В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании вины Украиной . Об этом сообщает сайт нижней палаты польского парламента.
По данным польских СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма. Все они проголосовали за принятие документа.
В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» украинских националистов, в результате которого погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь такой же судьбы.
Напомним, ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши. Слов «Извините, пожалуйста, мы просим прощения» полякам от Зеленского, по мнению Ясина, было бы вполне достаточно.
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В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» украинских националистов, в результате которого погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь такой же судьбы.
Напомним, ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши. Слов «Извините, пожалуйста, мы просим прощения» полякам от Зеленского, по мнению Ясина, было бы вполне достаточно.
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Артем Путинцев