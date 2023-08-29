Seznam Zprávy: Чехия намерена отправить в Россию нового посла

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Правительство Чехии ищет нового посла, который будет работать в России. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.
Напомним, что в настоящее время дипломатическое представительство Чехии в России возглавляет Иржи Чистецкий. А посол Витезлав Пивонька находится в Праге с 2022 года.
Издание пишет, что Чехия решила «открыть новую главу в отношениях с Россией». Дипломат низшего ранга Чистецкий не подходит для этой цели, поэтому страна теперь находится в поиске нового полноценного посла.
Премьер Петр Фиала в беседе с Seznam Zprávy заявил, что республика планирует создать мощное посольство, такое же, как в других странах, с которыми сотрудничает Чехия.
Также издание уточняет, что Великобритания и Германия тоже планируют отправить новых послов в Россию.
Читайте также:
Россия вновь откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг после заявления о приостановке работы
Сенатор Климов рассказал о последствиях для России после разрыва отношений с Норвегией
Издание пишет, что Чехия решила «открыть новую главу в отношениях с Россией». Дипломат низшего ранга Чистецкий не подходит для этой цели, поэтому страна теперь находится в поиске нового полноценного посла.
Также издание уточняет, что Великобритания и Германия тоже планируют отправить новых послов в Россию.
Читайте также:
Россия вновь откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо
Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг после заявления о приостановке работы
Сенатор Климов рассказал о последствиях для России после разрыва отношений с Норвегией
Анастасия Чинкова