Seznam zpravy: Польша создает сильнейшую в Европе армию в кредит из страха перед Россией

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł
Ни одно государство в мире в настоящее время не вооружается с такой скоростью и не тратит столько денег на военные расходы, как Польша. Поляки хотят создать сильнейшую армию в Европе из страха перед Россией и Белоруссией.
Перевооружение польской армии идет с немыслимой скоростью на фоне опасения вторжения со стороны России и Белоруссии. Многую зарубежную военную технику Польша сейчас покупает в кредит. В 2020 году страна сделала Южной Корее заказ на тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких самолетов FA-50 и 280 РСЗО «Чхонму». Долг Польши тогда превысил 36 миллиардов долларов. Что не мешает Варшаве готовиться сделать еще один заказ. Снова в кредит.
Читайте также:
Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой
Польша дополнительно направит тысячу солдат на границу с Белоруссией
Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ
Александр Бойцов