Seznam.сz: Зеленский и президент Чехии Павел обсудили проекты по восстановлению Украины

Представитель правительства Чехии Томаш Копечный, ответственный за вопросы восстановления Украины, поделился информацией о переговорах президента страны Петра Павела и украинского лидера Владимира Зеленского относительно проектов восстановления Украины. О его словах сообщает сайт Seznam.cz.
Копечный подчеркнул, что в проектах по восстановлению Украины будут активно участвовать чешские компании.
Среди обсуждаемых тем были соглашения о сотрудничестве в области военного производства, а также гражданские промышленные инициативы и проекты в сфере ядерной энергетики. Участники также обсуждали большой контракт для компании Škoda Transportation по поставке вагонов для киевского метро.
Читайте также:
ЕС выпустит закон об увеличении производства боеприпасов
Чехия передаст Украине боевые вертолеты
Президент Чехии Павел пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины
«В общем и целом, проекты, обсуждавшиеся на встрече Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, оцениваются в миллиарды чешских крон», — заявил он.
Читайте также:
ЕС выпустит закон об увеличении производства боеприпасов
Чехия передаст Украине боевые вертолеты
Президент Чехии Павел пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины
Артем Кузьмин