Шапша: При падении обломков БПЛА в Калужской области разрушений нет

Минувшей ночью в Калужской области средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что никаких последствий на земле для людей и инфраструктуры нет.
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Элина Позднякова