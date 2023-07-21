Шеф ЦРУ Бернс: В США заранее знали о мятеже Пригожина

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в США заранее знали о мятеже главы группы «Вагнер» Евгения Пригожин, произошедшем почти месяц назад. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент США Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — цитирует агентство слова Бернса в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
Ранее аналогичный вопрос задавали Байдену, однако он ответил на него в свойственной американскому президенту сбивчивой манере, которая не позволила понять, знал ли он заранее об указанных событиях или они стали для него сюрпризом.
Бернс выразил мнение, что мятеж Пригожина стал "самым захватывающим" эпизодом в российской истории за последние три десятилетия.
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Ранее аналогичный вопрос задавали Байдену, однако он ответил на него в свойственной американскому президенту сбивчивой манере, которая не позволила понять, знал ли он заранее об указанных событиях или они стали для него сюрпризом.
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Диана Аванесян