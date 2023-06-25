Шеремет: 24 июня Россия сдала один из самых важных экзаменов в истории

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«К сожалению, 24 июня войдет в историю, как день, когда Россия прошла по острой грани пропасти, так как Запад надеялся на повторение у нас 1917 года и новую гражданскую войну. Россия вчера сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет. Экзамен на стрессоустойчивость, на мудрость в принятии важных исторических решений и сплоченность общества даже в самых сложных ситуациях», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Напомним, в крымском парламенте готовят два запроса в Конституционный суд о легитимности и отмене решения по передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Парламентарий отметил, что работу планируют завершить к началу августа, а представить проект будут готовы уже в начале осени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеплановое заседание Совета безопасности в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Токаев подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Казахстана, потому главам ведомств следует быть готовыми к кризисным ситуациям.