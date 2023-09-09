Шерпа России в G20 Лукаш назвала саммит в Дели сложнейшим в истории

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Официальный представитель России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш назвала нынешний проходящий в Нью-Дели саммит одним из самых сложных за всю более чем пятидесятилетнюю историю существования организации.
Основное различие нынешнего саммита от предыдущих встреч G20 состоит в том, что в этом году он зазвучал голосом развивающегося мира, отметила шерпа. Международное объединение как будто перевернуло очередную страницу истории, и теперь голос «глобального Юга». В заключение Светлана Лукаш сообщила, что в итоговой декларации саммита страны «двадцатки» зафиксировали договоренность о действиях в едином ключе для предотвращения конфликтов по всему миру.
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Александр Бойцов