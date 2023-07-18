Шерпа ЮАР Суклал: БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран

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Расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит более 50 стран, сообщает портал IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.
Шерпа указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты. Он заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.
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Анастасия Крестьянова