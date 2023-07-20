Шерпа ЮАР заявил, что Путин примет участие во всех обсуждениях саммита БРИКС

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Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Он также добавил, что посетит мероприятие глава российского МИД Сергей Лавров.
При этом, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на желание французского лидера Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года. По словам Рябкова, в саммите не могут принимать участие страны, явно настроены вражески к нынешним членам союза.
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«Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита», - прокомментировал ситуацию Суклал в своем заявлении.
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Евгения Парфентьева