Школьник напал с ножом на «соперника» из-за ревности к однокласснице

Фото: istock / Motortion
В Башкирии семиклассник из-за ревности напал с ножом на другого ученика.
Как сообщает телеграм-канал Baza, поножовщина произошла 4 декабря в школе в селе Кармаскалы. 13-летний подросток приревновал девушку, учащуюся с ним в одном класс к ученику восьмого класса. Мальчик достал из кармана складной нож и ударил своего соперника в живот.
Раненого доставили в больницу, рана, к счастью, оказалась не сильно глубокой.
В учебном учреждении работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить, как школьнику удалось пронести нож через установленный на входе металлоискатель.
Ранее сообщалось, что В Туле арестовали и госпитализировали убийцу годовалого сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров
Алина Юрчак