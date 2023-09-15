Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года

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До конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут надводные и подводные. Об этом он рассказал в рамках совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ по итогам своего визита на заводы «Прогресс» и «Звезда» в Приморском крае.
«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск», - уточнил Шойгу.
Он также добавил, что за последние 10 лет более 50 кораблей поступило в Военно-морской флот России.
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