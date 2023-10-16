Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских ведомств попросил у министра обороны Сергея Шойгу озвучить последние новости спецоперации на Украине.
Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону.
Также министр обороны отметил, что с начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.
Шойгу отметил, что Россия сможет не только выдержать оборону, но и реализовать все заранее намеченные цели.
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Также министр обороны отметил, что с начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.
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Анастасия Чинкова