Шойгу доложил Путину об отработке массированного ответного ядерного удара

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом Шойгу сообщил в эфире «Россия-24».
Напомним, тренировка стратегических сил сдерживания прошла под руководством президента России Владимира Путина. Российский лидер также заслушал доклады министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
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