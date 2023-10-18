Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений. Об этом Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По словам министра обороны РФ, вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.
Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.
Напомним, страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса.
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Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы.
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Екатерина Коршунова