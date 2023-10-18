Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии

Президент России Владимир Путин похвалил украинские власти за то, что они уже начинают задумываться о переговорах. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Сейчас они уже заговорили другим голосом. И говорят о том, что нужно решать проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, за это похвалю. Но этого недостаточно», - сказал Путин.

По словам российского лидера, необходимы конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться.Путин также подчеркнул, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.