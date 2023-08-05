Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам Гособоронзаказа

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер России, глава министерства промышленности торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки войск.
Также министр обороны России Сергей Шойгу вручил боевые награды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр», отличившимся при выполнении боевых задач на Краснолиманском направлении. Он вручил бойцам ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, получили в награду именное стрелковое оружие.
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