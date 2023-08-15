Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Об этом он сообщил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества.
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«Реализуем договоренности наших руководителей на практике», — добавил Шойгу.
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Екатерина Коршунова