Шойгу назвал сроки окончания спецоперации на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства обозначил сроки окончания специальной военной операции на Украине. Он сообщил, что последовательная реализация планов к 2025 году позволит достичь поставленных целей.
Он отметил, что в условиях противостояния не только с Украиной, но и со всем западным миром, Минобороны РФ продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современных видов вооружений и улучшения качества подготовки бойцов с учетом опыта специальной военной операции.
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