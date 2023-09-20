Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество России и Ирана в настоящий момент выходит на новый уровень. Об этом он сообщил по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране.
Кроме того, Москва и Тегеран настроены на то, чтобы укреплять сотрудничество в военной и оборонной сфере, заключил министр.
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Анастасия Крестьянова