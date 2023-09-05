Шойгу оценил успехи при контрнаступлении ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления. Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны России.
Ни на одном из направлений, которые ВСУ обозначили целями, они не достигли успехов. По его словам, украинские власти компенсируют провалы на поле боя ударами по гражданским объектам сраны. Шойгу отметил, что российские военнослужащие продолжают вести активные боевые действия на всей линии фронта.
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Анастасия Крестьянова