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Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек
05 сентября 2023, 12:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, при осуществлении так называемого наступления, ВСУ лишаются не только личного состава, но и западной техники.

С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения. Он также отметил, что киевские власти, пытаясь скрыть провалы в наступлении, наносят удары по гражданским объектам на российской территории.


Шойгу отметил грамотные действия российских бойцов и подчеркнул, что благодаря им за месяц удалось уничтожить значительное количество техники противника, направленной западными союзниками Украины.

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#мо
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Шойгу оценил успехи при контрнаступлении ВСУ
Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из трех направлений контрнаступления
05 сентября 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления. Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны России.
По словам главы оборонного ведомства, Украина проводит контрнаступление на протяжении трех месяцев, несмотря на колоссальные потери.  

Ни на одном из направлений, которые ВСУ обозначили целями, они не достигли успехов. По его словам, украинские власти компенсируют провалы на поле боя ударами по гражданским объектам сраны. Шойгу отметил, что российские военнослужащие продолжают вести активные боевые действия на всей линии фронта. 
  
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#мо
#украина
#всу
#шойгу
#контрнаступление
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Экс-разведчик США Риттер: США надеются, что Россия простит их «грехи» в случае победы
05 сентября 2023, 11:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то США придётся надеяться на прощение. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он заявил, что США совершали «огромные грехи» по отношению к России, но они надеются, что российские власти смогут простить их и возобновить полноценное сотрудничество.

Эксперт уточнил, что Россия одержит победу, но будет не такой мстительной, как США.

Ранее экс-помощник Пентагона при Буше Дуглас Маккиннон заявил, что Запад обостряет конфликт на Украине, не обращая внимания на потери. По его словам, те, кто простроил эту стратегию борьбы «до последнего украинца» не отойдут от своего плана.

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#сша
#россия
#украина
#победа
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В Германии назвали причину увольнения главы Минобороны Украины
Spiegel: Решение об отставке Резникова приняли из-за коррупционных скандалов
05 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова из-за коррупционных скандалов. Об этом пишет издание Spiegel.
Автор статьи заявил, что коррупционные скандалы, связанные с руководством ВСУ привели к отставке главы министра обороны Украины.  

Журналист напомнил, что оборонное ведомство Украины неоправданно завышало цены на экипировку для солдат и продовольствие. Обозреватель также отметил, что военный бюджет в стране сильно расширится, что привело к еще большему росту коррупции. Огласка беспорядков в министерстве послужило причиной отставки главы ведомства в разгар военный действий, отметил автор статьи.  

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#журналист
#бюджет
#продовольствие
#сми
#всу
#зеленский
#солдат
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AT: Зеленский призвал Европу вернуть на Украину мужчин призывного возраста
05 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста. Об этом пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — говорится в статье.

Автор также утверждает, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным и уже близится к своему завершению. Брайен уверен, что министра обороны Алексея Резникова сняли с должности именно з-за этого. Теперь вину за провал украинских военных можно возложить на него.

При этом он подчеркнул, что западная пресса занимается открытой пропагандой, говоря об успешности украинского контрнаступления, утверждая, что ВСУ смогли прорвать первую линию российской обороны. Автор заявил, что это не правда, а ВСУ понесли огромные потери.

Напомним, накануне стало известно, что Польша уже начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста.

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#страны
#польша
#сво
#всу
#контрнаступление
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ЕС решил «воспользоваться» отсутствием Путина и Цзиньпина на G20
Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина на саммите G20
05 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/ffikretow

ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Авторы статьи заявили, что по словам источников, знакомых с ходом подготовки к саммиту, ЕС планирует установить контакт со странами «Глобального юга».

Несмотря на сложные отношения с Африкой и последствия колониализма, ЕС намерен продемонстрировав изменение подхода к африканским странам. На полях саммита, где будут отсутствовать российская и китайская стороны, ЕС сможет воспользоваться моментов для переговоров с Африкой, пишет издание. 

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#отношения
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#китай
#саммит
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РИА Новости: Детали переговоров Путина и Эрдогана будут донесены до западных партнеров Турции
05 сентября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/Scharfsinn86

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились В Сочи. Как сообщил представитель турецкой делегации, участвовавший в переговорах, детали встречи, касающиеся зерновой сделки, будут сообщены западным партнерам Турции.
В беседе с РИА Новости источник уточнил, что турецкая сторона будет продолжать усилия  по возобновлению черноморской зерновой инициативы. С этой целью партнеры Турции на Западе будут извещены о деталях переговоров по дипломатическим каналам. Собеседник агентства отметил, что возобновление зерновой сделки является для Анкары приоритетным вопросом.

На встрече лидеров двух стран, которая стала первой после почти годичного перерыва, Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и другие вопросы. Российский президент, в частности, рассказал, что через две-три недели Россия начнет поставки бесплатного зерна в шесть африканских государств. Эрдоган отметил, что Турция готова заняться переработкой российских зерновых для последующей отправки нуждающимся странам.

Путин отметил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все достигнутые ранее договоренности, касающиеся российской стороны. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, РФ готова продолжать экспорт продовольствия и способствовать стабилизации мировых цен и улучшению ситуации на мировом рынке зерновых.

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#россия
#президент
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#турция
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#поставки
#путин
#рф
#зерновая сделка
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Global Times: Прозрачность перевозок является залогом успешности зерновой сделки
05 сентября 2023, 07:56

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Если зерновая сделка буде возобновлена, то для ее успешного функционирования необходимо будет создать прозрачный механизм контроля перевозок. Такое мнение высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.
Комментируя встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана в Сочи, эксперт отметил, что главная трудность при восстановлении черноморского коридора будет состоять в том, чтобы обеспечить наблюдение зс соблюдением сделки таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих сторон.

Значительным препятствием также является то, что Россия отключена от системы SWIFT, передает Global Times. Цуй Хэн отметил, что такими мерами Запад лишает Россию осуществлять международные платежи не дает возможности выполнения контрактов по закупке российского продовольствия, связанных с этим каналом поставок.

Китайские аналитики, имена которых издание не называет, полагают, что посредничество Турции в переговорах по зерновой сделке несколько увеличивает геополитическое влияние страны на международной арене. Но все-таки недостаточно для того, чтобы в значительной мере воздействовать на позиции сторон и заставить их скорректировать свои цели.

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#россия
#эксперт
#сочи
#страны
#запад
#зерновая сделка
#турция
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В Турции назвали геополитических проигравших в украинском конфликте
dikGAZETE: Киев и ЕС потерпели геополитическое поражение в конфликте на Украине
05 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/naumoid

Киев и страны Евросоюза потерпели геополитическое поражение в конфликте на Украине. Так считает обозреватель турецкой dikGAZETE Унвер Сель.
«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия», — отметил Сель в своем материале.

Он добавил, что Турция и весь мир уже это осознают.

По его словам, англосаксонский мир предотвратил интеграцию европейской промышленности с сырьем из России. Таким образом, европейские государства, а особенно Германия, сейчас находятся в периоде рецессии и промышленного спада, заключил автор.

Ранее группа депутатов от Левой партии в бундестаге ФРГ обратилась к правительству страны в связи с вопросом о поставках кассетных боеприпасов на Украину. В своем обращении парламентарии выразили озабоченность по поводу возможных поставок оружия, совместимого с кассетными боеприпасами, и указали на возможное нарушение Германией ратифицированной «конвенции Осло» по кассетным боеприпасам.

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#германия
#фрг
#мир
#киев
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Германию заподозрили в нарушении конвенции о кассетных снарядах из-за Украины
В бундестаге заподозрили власти ФРГ в нарушении конвенции о кассетных снарядах
05 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/andriano_cz

Группа депутатов от Левой партии в бундестаге ФРГ обратилась к правительству страны в связи с вопросом о поставках кассетных боеприпасов на Украину. Как пишет «Лента.ру», в своем обращении парламентарии выразили озабоченность по поводу возможных поставок оружия, совместимого с кассетными боеприпасами, и указали на возможное нарушение Германией ратифицированной «конвенции Осло» по кассетным боеприпасам.
Депутаты, представляющие Левую партию в бундестаге, включая Севим Дагдален, Сару Вагенкнехт, Грегора Гизи, Андре Хана, Андрея Гунько и Жаклин Настич, выразили обеспокоенность, подчеркнув, что кассетные боеприпасы представляют угрозу для мирного населения.

В своем обращении депутаты также ссылались на положения «конвенции Осло», которая запрещает хранение, использование и распространение кассетных боеприпасов. Они напомнили, что Германия была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение.

Парламентарии подчеркнули, что правительство Германии, в соответствии с обязательствами по конвенции, должно осуждать любое использование кассетных боеприпасов. Тем не менее, они выразили беспокойство по поводу поставок такого оружия на Украину и отметили, что канцлер Олаф Шольц отказался комментировать этот вопрос.

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