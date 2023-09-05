Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, при осуществлении так называемого наступления, ВСУ лишаются не только личного состава, но и западной техники.
С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения. Он также отметил, что киевские власти, пытаясь скрыть провалы в наступлении, наносят удары по гражданским объектам на российской территории.
Шойгу отметил грамотные действия российских бойцов и подчеркнул, что благодаря им за месяц удалось уничтожить значительное количество техники противника, направленной западными союзниками Украины.
Читайте также:
Шойгу оценил успехи при контрнаступлении ВСУ
В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации
Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины
С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения. Он также отметил, что киевские власти, пытаясь скрыть провалы в наступлении, наносят удары по гражданским объектам на российской территории.
Читайте также:
Шойгу оценил успехи при контрнаступлении ВСУ
В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации
Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины
Анастасия Крестьянова