Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ.
Шойгу подчеркнул, что на протяжении последних десяти дней, украинские военнослужащие совершают попытки яростных атак по российским территориям. Кроме того, министр сообщил, что Россия обсуждает возможность проведения совместных военных учений с КНДР.
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Анастасия Крестьянова