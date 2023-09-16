Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал», установленный на ракетоносце МиГ-31И, передает РИА Новости.
Это событие произошло во время визита Ким Чен Ына на аэродром Кневичи в Приморском крае. Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представил политику информацию о летно-технических характеристиках комплекса «Кинжал», подчеркивая его высокую боевую эффективность.
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Артем Кузьмин