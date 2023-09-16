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Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Министр обороны РФ Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
16 сентября 2023, 06:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал», установленный на ракетоносце МиГ-31И, передает РИА Новости.
Это событие произошло во время визита Ким Чен Ына на аэродром Кневичи в Приморском крае. Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представил политику информацию о летно-технических характеристиках комплекса «Кинжал», подчеркивая его высокую боевую эффективность.

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#аэродром
#кндр
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Депутат Госдумы Сергей Сокол решил сдать мандат
ГД: внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сокола
16 сентября 2023, 05:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комиссия Государственной думы по вопросам мандатов внесла на рассмотрение палаты проект постановления, касающийся досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно данному проекту, полномочия депутата, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 в Республике Хакасия, будут считаться прекращенными с 15 сентября 2023 года на основании его собственного письменного заявления об отставке. Рассмотрение данного документа на пленарном заседании Госдумы назначено на 19 сентября.

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#законопроект
#госдума
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Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине
Трампу понравилась реакция Путина на его намерения разрешить украинский конфликт
16 сентября 2023, 05:44

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал комментарий российского лидера Владимира Путина относительно его намерений по урегулированию ситуации вокруг Украины, пишет NBC News.
Он выразил удовлетворение по этому поводу и заявил, что это свидетельствует о том, что он высказывал правильные взгляды на эту проблему.

При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей о том, каким образом можно было бы разрешить украинский конфликт за 24 часа, лишь отметив, что он обладает знаниями о путях достижения успешного завершения переговоров между Москвой и Киевом.

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#конфликт
#трамп
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Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Артем-Приморский - 1
16 сентября 2023, 05:22

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы, сообщает РИА Новости.
Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

Когда поезд подошёл к станции, на перроне появился лимузин. Сразу после этого Ким Чен Ын вышел из бронепоезда, спустился по пандусу и поздоровался со встречающей делегацией. Школьники приветствовали северокорейского лидера троекратным «Мансе!», что аналогично «Ура!» на корейском языке. После короткой встречи Ким Чен Ын отправился в свой автомобиль, и кортеж покинул территорию станции.

Преподаватель математики Евгения Шелупайко сопровождающая детей, рассказала журналистам, что все присутствующие на встрече — школьники в возрасте 12-14 лет, большинство из них отличники или хорошисты. Она также отметила, что администрация Артема выбрала их школу для этой встречи, и они гордятся этой возможностью. Шелупайко уточнила, что новая учебная программа включает в себя изучение нового иностранного языка, корейского, и в школе № 7 уже ожидают преподавателя этого языка.

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#кндр
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#заводы
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Умер юморист Вячеслав Цветной
Юморист Вячеслав Цветной умер на 54-м году жизни
16 сентября 2023, 04:55

Фото: iStock/inga

Известный артист эстрады и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) скончался в Удмуртии на 54-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев в социальной сети «ВКонтакте».
Министр выразил глубокие соболезнования и вспомнил, что Вячеслав Цветной был одним из самых удивительных и любимых артистов на удмуртской эстрадной сцене. Его природный талант и авторский юмор всегда находили отклик у зрителей, а его концерты всегда привлекали полные залы, отметил Соловьев.

Министр также подчеркнул, что народ будет помнить Вячеслава Цветного и выразил благодарность за его вклад в искусство и культуру региона.

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#солдаты
#юмор
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США надо спасать от фашистов, считает Трамп
Трамп: США управляют тираны-фашисты, от которых страну надо спасать
16 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывший президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Америкой на данный момент управляют лидеры, которых он назвал «тиранами-марксистами, фашистами и коммунистами», передает РИА Новости.
Он выразил это мнение на мероприятии под названием «Женщины-лидеры Америки». Трамп подчеркнул, что предстоящие выборы через год будут одними из самых важных в истории страны, так как они, по его словам, будут определять будущее Америки.

Бывший президент также выразил недовольство текущей администрацией, назвав ее «продажной администрацией Джо Байдена». Он отметил, что считает ее действия непривычными и несмотря на свой опыт, никогда ранее не видел подобного.

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#трамп
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Ужасный пожар полностью уничтожил торговый центр в Петербурге
16 сентября 2023, 01:00

Фото: iStock/Kara Capaldo

Торговый центр загорелся на Бухарестской улице в Петербурге, сообщает телеграм-канал 112. Судя по кадрам, здание почти полностью выгорело.
Пожар начался в ресторане. Предварительно, никто не пострадал, все посетители успели эвакуироваться.



Как уточнил телеграм-канал «Mash на Мойке», горит крупный питерский ресторан BBQ beer" (бывший «Мюнхел») на перекрёстке Бухарестской и проспекта Славы.

«Кадры с места выглядят без преувеличения адово, помещение почти полностью выгорело. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. На месте несколько пожарных расчётов», — говорится в сообщении.
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#кадры
#ресторан
#мчс
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США рассчитывали сломить Россию, но потерпели поражение
Макгрегор: США хотели обескровить Россию на Украине, но истощились сами
15 сентября 2023, 22:14

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки намеревались сломить Россию с помощью украинского конфликта, однако, потерпели поражение, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются. Путин знает об этом», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

По его информации, теперь Вашингтону необходим как минимум триллион долларов, чтобы перекрыть возросший внешний долг страны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.

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#украина
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Словакия и Венгрия, вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна
15 сентября 2023, 22:03

Фото: iStock/Nastco

В полночь Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.
Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

При этом, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Моравецкий подчеркнул, что, в первую очередь, стране необходимо заботиться о состоянии польских фермеров. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о запрете импорта с Украины 24 товаров, включая зерно. Указ вступит в силу в 23:00 15 сентября. 

Словацкий телеканал Markiza со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики заявил, что примет решении аналогично Польши и Венгрии, чтобы не нанести ущерб своему рынку из-за наводнившего его дешевого украинского зерна.

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#ес
#киев
#венгрия
#словакия
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Зеленский пообещал ответить «соседям, которые нарушают правила ЕС»
15 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/artJazz

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен вопросы доступа украинской агропродукции на рынок Евросоюза. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за решение не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Он также предупредил, что если это решение не будет соблюдено, то Киев немедленно отреагирует.

Напомним, ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

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