Шойгу показали новые средства поражения для Су-57

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
На выставке были представлены передовые разработки вооружения.
В ходе форума, Шойгу было доложено об эффективности использования истребителя Су-27 в зоне проведения СВО. Летчики сообщили министру о преимуществах боевого самолета. Была отмечена его малозаметность и боеспособность.
В свою очередь, министр обратил внимание на то, что современные средства поражения должны быть управляемыми. Он также добавил, что модернизированное вооружение должно обладать повышенной помехозащищенностью.
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В ходе форума, Шойгу было доложено об эффективности использования истребителя Су-27 в зоне проведения СВО. Летчики сообщили министру о преимуществах боевого самолета. Была отмечена его малозаметность и боеспособность.
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Анастасия Крестьянова