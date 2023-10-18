Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда. Об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку.
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Екатерина Коршунова